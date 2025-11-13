Noticias

El acuerdo fue aprobado con 222 votos a favor.

Correos de Epstein afirman que Trump “sabía de las chicas” y pasó tiempo con una víctima

Nueva revelaciones entregadas por los parlamentarios demócratas complican todavía más al presidente de EEUU por su relación con el delincuente sexual.

Trump y sus nueve meses de demolición antidemocrática

Donald Trump inicia la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, transformando la democracia estadounidense en un régimen autocrático.

Trump busca anular veredicto por abuso sexual ante la Corte Suprema de Estados Unidos

El mandatario solicita que se revoque el fallo que lo declaró responsable

Venezuela despliega 200,000 militares ante “amenaza” de EEUU

Venezuela despliega 200,000 efectivos en respuesta al despliegue del portaaviones

Senado federal aprueba propuesta para reabrir el gobierno

Trump apoya el acuerdo y expresa su deseo de “abrir el país muy rápidamente” una vez sea finalmente aprobado

Derrota para los conservadores: Corte Suprema de Estados Unidos rechaza anular el matrimonio homosexual

La decisión se revisó ante la solicitud de una exsecretaria del tribunal de Kentucky que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Donald Trump indulta a Rudy Giuliani y otros acusados de intentar anular elecciones de 2020

La proclamación del Departamento de Justicia dice que los indultos buscan impulsar “el proceso de reconciliación nacional”.

Nuevas restricciones migratorias: Gobierno de Trump negará visas a personas con obesidad y diabetes

El objetivo de la nueva guía es evitar que los inmigrantes representen un gasto futuro para el sistema de salud del país.

Director de la BBC renuncia tras polémica por edición de discurso de Trump

La cadena pública británica enfrenta cuestionamientos sobre imparcialidad y manejo editorial.

Caos en los aeropuertos de Estados Unidos: Aerolíneas cancelan cientos de vuelos debido al cierre del gobierno

Los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores del tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin sueldo.

Disney World de Florida se ve ensombrecido por cuatro muertes en un mes

Los cuatro fallecimientos ocurrieron en los hoteles de Walt Disney World Resort, ubicado en las cercanías de Orlando.

Supremo suspende temporalmente orden que obliga al gobierno de Trump proporcionar pagos completos SNAP

Trump solicitó al Supremo bloquear el fallo del tribunal inferior que obligaba a su administración a cubrir por completo los beneficios de cupones de alime

Triunfo para Elon Musk: Accionistas de Tesla aprobaron su mega bono: 1 billón de dólares

Musk celebró que los accionistas de Tesla aprobaran su plan de compensación, el más grande en la historia corporativa.

Masiva cancelación de vuelos en Estados Unidos debido a la crisis generada por el cierre del gobierno

La principal razón para la cancelación de vuelos se debe a que los controladores aéreos están trabajando sin sueldo y con limitaciones de personal.